De Ligt, clamoroso retroscena: telefonata di Bartomeu per strapparlo alla Juventus e portarlo a Barcellona

Diventerà un giocatore della Juventus nelle prossime ore, ma Matthijs de Ligt sarebbe potuto essere un calciatore del Barcellona grazie all’intervento all’ultimo secondo del presidente blaugrana Josep Bartomeu.

A rivelare un importante retroscena di mercato è il Mundo Deportivo che racconta di una telefonata del numero uno catalano proprio al difensore olandese.

TENTATIVO DISPERATO – Il presidente Bartomeu, infatti, qualche giorno fa avrebbe chiamato personalmente de Ligt per raggiungerlo ad Amsterdam per convincerlo a seguire l’amico de Jong in Catalogna. De Ligt non avrebbe negato l’incontro a Bartomeu, ma allo stesso tempo avrebbe chiesto che il presidente del Barcellona informasse di quanto stesse succedendo anche Mino Raiola. L’agente del difensore, a quel punto, avrebbe dato il suo via libera alla missione di Bartomeu in Olanda ma solo ad una condizione, ovvero pareggiare l’offerta della Juventus per lui e il suo assistito. A quel punto, però, il numero uno blaugrana avrebbe rinunciato al viaggio in Olanda e si sarebbe tirato fuori definitivamente dalla corsa a de Ligt lasciando strada libera ai bianconeri.