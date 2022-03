De Ligt, DNA Juventus: “Conta vincere, anche se giochi male”

Il difensore olandese ha parlato dello stile del club bianconero

STILE DI GIOCO - "A volte devi calciare via il pallone, a volte devi giocare, e con l'esperienza ho imparato la cosa giusta da fare in base alle situazioni", ha spiegato l'olandese sulla sua crescita dall'Ajax alla Serie A. "Il lavoro sporco è importante, per mandare via la palla, per vincere duelli. All'Ajax ero abituato a giocare lungo una linea molto alta. A volte troppo, forse. È abbastanza rischioso. Adesso alla Juventus si tratta di trovare un equilibrio". E ancora: "Posso sicuramente migliorare. Ad esempio, Chiellini ora ha 37 anni. E in questo momento difende come se stesse leggendo un libro. Sa già cosa deve succedere e ovviamente è una capacità che non aveva quando aveva 20 anni".