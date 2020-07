De Ligt, pizza speciale in compagnia di… Raiola

Non solo lavoro per il difensore della Juventus Matthijs De Ligt che salterà la sfida di questa sera di campionato contro il Milan. La squalifica gli ha permesso di trascorrere alcune ore di riposo che lui ha scelto di condividere con… Mino Raiola.

De Ligt: incontro in pizzeria

Non è detto sapere se l’incontro sia stato programmato, anche se sembra di sì, ma intanto lo scatto social di De Ligt fa sicuramente parlare. Il centrale della Juventus ha approfittato di una giornata di relax per trascorrere una serata assieme a compagni d’eccezione: il suo agente Mino Raiola e l’ex interista, Maxwell. I tre si sono incontrati in una pizzeria nel Principato di Monaco. “Pizza meeting”, ha scritto l’olandese. La domanda sporge spontanea: avranno parlato di mercato? Non resta che attendere il prossimo incontro…