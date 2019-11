De Ligt: “Rivalità con de Vrij? Sono i media a dirlo, mi sta aiutando molto anche in Italia”

Altro che rivalità, Matthijs de Ligt e Stefan de Vrij, compagni di Nazionale (e anche di reparto), si stimano moltissimo l’un l’altro. È lo stesso difensore della Juventus, più giovane, a parlare bene dell’interista ai microfoni del Telegraaf: “Sì, Juventus e Inter sono rivali, ma noi assolutamente no. Sono soprattutto i media a voler far litigare me e Stefan – ha detto de Ligt alla stampa, entrando nel dettaglio -. Quando giochiamo nell’Olanda ci impegniamo per la stessa cosa: qualificarci per gli Europei e comportarci nel miglior modo possibile. Entrambi, naturalmente, vogliamo giocare, ma speriamo comunque che chi scende in campo faccia bene”.

Poi, il centrale ex Ajax classe ’99 ha confermato che, dopo Inter-Juventus, finita 2-1 per i bianconeri, i due sono usciti a cena insieme: “Torino dista un’ora di macchina da Milano, recentemente abbiamo mangiato un boccone dopo la partita. Ci diamo consigli, Stefan mi sta aiutando molto ed è una bella cosa quando sei in un Paese nuovo. Lui è già abituato all’Italia”.