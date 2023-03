De Paul con orgoglio: “Questa Argentina è la migliore della storia”

Il centrocampista dell'Albiceleste non ha dubbi sulla forza della Nazionale campione del Mondo.

Redazione ITASportPress

In un'intervista a Tyc Sports, il giocatore dell'Atletico Madrid e dell'Argentina Rodrigo De Paul ha espresso il suo parere sulla Nazionale Albiceleste fresca Campione del Mondo elogiando l'operato del CT Scaloni e in generale spiegando come secondo lui questa squadra attuale non abbia rivali nella storia del Paese.

"Questa è la migliore Argentina della storia. Non lo dico per ego o perché c’è Messi, ci sono stati calciatori anche più forti di noi. Questo gruppo, però, è una vera squadra e spesso in passato non era così", ha spiegato De Paul.

Poi, sottolineando i meriti del commissario tecnico: "Scaloni ci ha insegnato come indossare davvero la maglia della Nazionale e non è facile quando ci sono tanti talenti di questo livello. Lui ci ha fatto capire una cosa. Siamo solo tasselli di un puzzle più grande, che è l’Argentina stessa".

E ancora sui traguardi maturati: "Arrivare a tale livello e consapevolezza non è stato facile. Abbiamo superato le qualificazioni da imbattuti, abbiamo vinto in Bolivia dopo 15 anni, abbiamo vinto in Perù dopo non so quanto tempo, abbiamo battuto il record di partite senza sconfitte".

"Come squadra, questa Nazionale ha raggiunto qualcosa di estremamente importante, incluso il raggiungimento della vicinanza con le persone. La gente vedeva che eravamo noi stessi tifosi e che avevano la possibilità di difendere la maglia della nazionale per davvero. Non voglio che nessuno si arrabbi per le mie parole, perché l'Argentina ha una storia estremamente importante e ricca", ha precisato il centrocampista.