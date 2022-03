De Roon, 250 presenze con l’Atalanta: il post social per festeggiare è virale

Il centrocampista ha festeggiato a modo suo l'ambito traguardo con la Dea

Redazione ITASportPress

Una serata magica per l'Atalanta che in Europa League ha battuto il Bayer Leverkusen per 3-2 grazie alla rete di Malinovskyi e alla doppietta di Muriel. Ma a prendersi la scena è stato anche il centrocampista olandese Marten De Roon.

Il calciatore è diventato un vero e proprio pilastro dell'Atalanta degli ultimi anni tanto da aver raggiunto, proprio nel match in Europa contro i tedeschi, il traguardo delle 250 presenze con il club bergamasco in tutte le competizioni: 196 in Serie A, 17 in Coppa Italia, 37 nelle coppe europee.

Una risultato che lo stesso De Roon, grande "maestro" dei social, ha voluto festeggiare a modo suo. Con uno scatto pubblicato su Instagram e Twitter, l'olandese ha ringraziato l'Atalanta per i pantaloncini speciali per l'occasione con il numero 250 al posto del suo classico 15. Nulla di male e di strano, se non fosse che la modifica alla numerazione sia stata fatta proprio da lui con un fotomontaggio non proprio perfetto. L'olandese ha strappato commenti ironici e di approvazione con uno dei suoi tanti post da vero social media manager...