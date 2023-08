De Roon fa 300 con l’Atalanta: “Un onore. Il legame con Bergamo mi fa emozionare”

"Partire con una vittoria è importante, altrimenti devi correre. Vuoi sempre partire bene ma dopo la preparazione non sai mai come stai veramente e come stanno le altre".

Si arriva poi al traguardo delle 300 presenze con l'Atalanta : "La maglia nerazzurra con il numero 300? Veramente tante partite. Un numero importante per me. Sono orgoglioso, però, è un onore indossare questa maglia. La maglia sudata sempre e ho sempre fatto questo dall'inizio. Credo che anche per questo il legame con Bergamo si senta e mi fa emozionare. Posso solo dire grazie al mister, la società e tutti i tifosi".

"Gasperini dice che sono un collaboratore? Per me è un complimento enorme. Per me con lui è il settimo anno. SOno qui da tanto come altri giocatori, e so i movimenti bene. Possiamo aiutare i compagni. E credo che una buona caratteristica sia parlare in campo in modo da aiutare".