De Roon, amarezza passata: scherza “sull’amore” in campo con Neymar

Brucia ancora, ma evidentemente fa meno male rispetto alle prime ore immediatamente successive alla sconfitta. Il k.o. dell’Atalanta contro il Paris Saint-Germain è stato accolto con sensazioni agrodolci per come è arrivato. Avanti per tutta la partita di un gol, la Dea è stata rimontata e superata nel finale. Nonostante l’eliminazione, però, il club bergamasco è uscito a testa altissima dalla competizione, tanto che a distanza di non troppo tempo, è già tempo di “scherzarci su”. Non poteva non essere Marten de Roon a farlo. Il calciatore tra i più social tra i nerazzurri.

De Roon: la “storia d’amore” con Neymar

“Neymar e De Roon. Una storia d’amore…”. Sono queste le parole usate dal centrocampista nerazzurro per descrivere in modo ironico la sfida andata in scena tra i due calciatori in campo mercoledì sera. Attraverso un post Instagram, il calciatore olandese ha mostrato un montaggio con due azioni. Nella prima, Neymar riesce a superare proprio De Roon con un tunnel e una giocata pazzesca. Nella successiva, invece, le parti si invertono con il calciatore della Dea bravissimo ad anticipare, in modo piuttosto duro, ma corretto, il brasiliano che cade a terra dopo lo scontro.

Insomma, l’Atalanta sembra essersi ripresa dall’amarezza dell’eliminazione dalla Champions League. Siamo sicuri che la prossima stagione proverà ancora a stupire…