De Roon torna sul k.o. col Real Madrid: “Mi sarebbe piaciuto mostrare al resto d’Europa quanto sia speciale l’Atalanta”

C’è ancora tanta delusione e amarezza in casa Atalanta dopo l’eliminazione dalla Champions League a seguito del doppio confronto col Real Madrid. Ha preferito far passare qualche ora Marten De Roon prima di lasciarsi andare ad un’analisi con un pizzico di rimpianto.

Sul proprio profilo Instagram, il centrocampista nerazzurro ha commentato: “Abbiamo lavorato tanto per cercare di ottenere un risultato diverso”, ha scritto l’olandese. “Ma a volte devi ammettere la superiore del tuo avversario. Dispiace, perché mi sarebbe piaciuto mostrare al resto d’europa quanto sia speciale questa Atalanta“.

Tanti i like e i commenti di incoraggiamento per De Roon e per tutto il mondo nerazzurro, comprese qualche emoticon pubblicate dal profilo social della stessa società. Ora testa al campionato, unica via per ritornare, nella prossima annata, a giocare ancora in Champions League…