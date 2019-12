De Rossi, clamoroso ritorno: la Roma pronta ad accoglierlo come dirigente

Con il possibile passaggio di consegne tra Pallotta e Friedkin alla guida della società, si aprirà un nuovo ciclo in casa Roma. Una nuova dirigenza e un nuovo progetto che potrebbe restituire alla squadra giallorossa i romani.

La più grande novità che potrebbe esserci è il ritorno di Daniele De Rossi. L’ex capitano ha detto addio ai giallorossi la scorsa estate dopo il mancato accordo per il rinnovo di contratto e ha scelto di andare in Argentina al Boca Juniors. Problemi fisici gli hanno impedito di giocare con continuità ed ecco perché non sarebbe da escludere una chiusura di carriera e la possibilità di un ritorno a Roma con vesti inedite, quelle dirigenziali.

Friedkin potrebbe pensare anche a Francesco Totti. Il ritorno dei due romani sarebbe il modo migliore per presentarsi ad una piazza molto esigente come quella giallorossa.