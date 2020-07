De Rossi difende Messi: “Come osate dire che non ha le p****e?

Il passato e (chissà) il futuro di Daniele De Rossi è legato all’Argentina. L’ex giocatore della Roma ha chiuso la sua carriera con una delle maglie che più desiderava e cioè quella del Boca Juniors. L’avventura in Sud America si è però interrotta rapidamente a causa della troppa distanza da casa. La Bombonera è rimasta nel cuore dell’ex giallorosso che durante un’intervista a La Nacion ha preso le difese di Leo Messi.

DE ROSSI DIFENDE MESSI

L’ex centrocampista infatti ha risposto così alle persone che negli anni hanno criticato il fenomeno blaugrana per il suo rendimento in nazionale: “Se in Italia raccontassi che qui (Argentina ndr.) pensano che Messi non abbia personalità, riderebbero tutti. Come osate dire una cosa del genere? Lui ha due palle così. Chi dice queste cose spesso si trova dietro un computer e spesso non ha il coraggio di chiedere alla moglie di cambiare canale. E dicono che Messi non abbia personalità. Ha segnato 1000 gol in carriera. Mi piacerebbe che tutti si rendessero conto di quando si carica la squadra sulle spalle”.