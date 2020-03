De Rossi, futuro da allenatore: pronto a prendere il patentino e tornare… alla Roma

Daniele De Rossi potrebbe presto tornare nella Roma. L’imminente arrivo di Friedkin come nuovo presidente potrebbe spalancare le porte per il ritorno dell’ex capitano in giallorosso nelle vesti di… allenatore.

De Rossi potrebbe guidare la Primavera, al momento affidata a suo padre Alberto. A riferirlo è il Corriere dello Sport che sottolinea come il ritorno dell’ex centrocampista potrebbe avvenire a settembre dopo che l’ex capitano avrà preso il patentino da allenatore. Una volta ufficializzato l’addio al calcio giocato definitivamente, per De Rossi si aprirà una nuova carriera. Capitan Futuro avrebbe la possibilità di farsi le ossa ed imparare subito il mestiere di tecnico nella sua Roma. Questo, non pima di aver conseguito il patentino: ad aprile ci sarà il via al corso per gli ex calciatori utile all’ottenimento della licenza UEFA A ceh gli darebbe modo di fare il vice in Serie A e B, allenare in C, in Serie A femminile e nelle squadre giovanili. Il ritorno alla Roma si avvicina…