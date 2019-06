De Rossi ha deciso: continuerà a giocare in Serie A

Niente Argentina, dove il Boca Juniors lo voleva con forza, ma neppure la MLS. Per Daniele De Rossi, il richiamo del calcio italiano è troppo forte. Ecco perché l’ex centrocampista e capitano della Roma non lascerà l’Italia e la Serie A e, almeno per un’altra stagione, sarà impegnato nel nostro Paese.

Dopo aver detto addio alla squadra della capitale, per DDR si sono spalancate le porte di diverse squadre. Sampdoria, Fiorentina e anche Milan. Come riporta Sky, De Rossi ha sfruttato i giorni di vacanza per fare una valutazione a 360 gradi sul proprio futuro ed è arrivato alla conclusione di voler essere ancora protagonista sul terreno di gioco. Sui campi della Serie A. Nella giornata di giovedì il centrocampista farà rientro in Italia ed insieme al proprio agente studierà le proposte ricevute. Una cosa, però, è certa: l’anno prossimo De Rossi si troverà a giocare all’Olimpico di Roma da avversario…