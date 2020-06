De Rossi, il retroscena: pensava di allenare un giorno il Boca Juniors

Daniele De Rossi aveva progettato di rimanere al Boca Juniors a lungo. Prima come giocatore, poi, in futuro, magari come allenatore. A rivelarlo, ai microfoni di TNT è stato Guillermo Burdisso, fratello dell’ex difensore Nicolas, ora dirigente proprio degli Xeneizes.

RETROSCENA – “Il suo errore è stato quello di voler anticipare e tornare al più presto sul campo”, ha detto Guillermo Burdisso sull’infortunio occorso a De Rossi durante il periodo in forza agli argentini. “Per un giocatore della sua età stare fermo per così tanto tempo non è facile. Quando ha dovuto dimostrare di nuovo di essere a posto è stato difficile”.E ancora: “La permanenza di Daniele in Argetnina è stata breve ma molto intensa. Qui al Boca lo ricorderanno perché è stata una comunque rivoluzione. Nella sua intenzione c’era la volontà di legarsi al Boca sia come giocatore sia come allenatore. Credo che il suo ritorno in Italia sia dovuto ad una questione personale. Forse la famiglia non poteva starli accanto come all’inizio. Non so. Penso sia un peccato perché poteva dare molto di più”.