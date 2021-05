De Rossi, non solo allenatore: nuova carriera da tatuatore

L'ex centrocampista della Roma ha iniziato una nuova avventura

Da Capitan futuro a Tatuator futuro . Il passo è stato breve. Daniele De Rossi , storico ex centrocampista e capitano della Roma, è pronto per una nuova avventura nel mondo dei tatuaggi.

Ecco il campione del mondo con l'Italia nelle vesti di tatuatore in quello che, probabilmente, è il suo debutto. Sui social, l'ex romanista è stato immortalato alle prese con quello che potrebbe essere il suo primo lavoro. A svelare il tutto è Alberto Marzari, suo amico e tatuatore professionista. "In bocca al lupo per la tua nuova carriera Tatuator futuro", ha scritto l'uomo all'ex calciatore con tanto di emoticon di un aereo, un pallone e un cuore immortalando DDR alle prese con la sua opera. Nelle stories Instagram, poi, anche il filmato delle "gesta" di De Rossi .

Per l'ex Roma quindi grandi avventura all'orizzonte. Dopo essere entrato nello staff del CT dell'Italia Mancini e aver intrapreso il percorso per diventare allenatore di calcio, eccolo anche in altre vesti. Chissà quale strada porterà avanti. Anche se, a dirla tutta, una non esclude le altre...