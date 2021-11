De Rossi, nuovo incarico con la Nazionale

Nuovo ruolo per l'ex centrocampista

Redazione ITASportPress

Daniele De Rossi tornerà all'interno della FIGC, ma questa volta non come collaboratore della Nazionale maggiore, come successo durante l'Europeo vinto la scorsa estate. Infatti, secondo quanto si apprende da Sky Sport, l'ex centrocampista della Roma lavorerà a stretto contatto con gli azzurri del futuro ovvero con le nazionali giovanili.

Si tratta di un ruolo più operativo che fungerà da tirocinio per l'iscrizione al master per il patentino da allenatore UefaPro, che gli permetterà di allenare più avanti qualsiasi squadra. Per partecipare al Master Uefa che abilita al raggiungimento del titolo, infatti, è obbligatorio svolgere un anno di attività da tesserato. In questo caso, De Rossi lo farà all'interno della FIGC.

Per l'ex giocatore, sarà un ulteriore step di preparazione in vista dell'ambizioso futuro da mister che da sempre "capitan futuro" ha ammesso di voler intraprendere. Il lavoro con i giovani sarà anche un modo per aiutarli nella crescita e mettere al loro servizio la sua grande esperienza.