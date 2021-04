De Rossi, parla il direttore sanitario dello Spallanzani: “Siamo ottimisti”

Daniele De Rossi da giovedì 8 aprile è ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma dopo il focolaio Covid-19 nato la scorsa settimana all’interno della Nazionale italiana. L’ex centrocampista giallorosso si trova presso l’istituto per le malattie infettive per una polmonite e, da quanto si apprende, le sue condizioni sarebbero “discrete”.

A parlarne ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è stato Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani: “L’ex calciatore della Roma è stato ricoverato a causa di una polmonite, le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti”, le parole del medico.

La positività di Daniele De Rossi era arrivata, come detto, a seguito degli impegni dell’Italia per le qualificazioni al mondiale in Qatar. Dopo i contagi tra i membri dello staff del ct Mancini, diversi calciatori avevano avuto lo stesso “destino”. Bonucci, Verratti, Florenzi, Grifo e successivamente anche Cragno e Sirigu erano risultati positivi al coronavirus. La speranza è che tutti possano riprendersi al meglio.