De Rossi, spagnolo perfetto e una battuta: “Buffon è un vero vecchio…”

Daniele De Rossi continua a stupire tutti. Il centrocampista italiano ha deciso di proseguire la propria carriera da giocatore in Argentina, al Boca Juniors. In Sudamerica è stato accolto come un eroe e lui ha subito ripagato tutti con un gol all’esordio e un’eccellente prestazione alla seconda partita.

Ma quello che stupisce di più, probabilmente, è la serenità e la normalità con cui l’ex Roma si sta approcciando all’ambiente e ai media argentini. In una delle ultime interviste rilasciate a ESPN, De Rossi ha sfoggiato uno spagnolo quasi perfetto con una cadenza precisa e nessuna titubanza.

Curioso, poi, un frammento delle sue parole pubblicato su Twitter in cui il centrocampista parla anche della sua scelta di continuare a giocare e del suo amico Buffon: “Lui è un vero vecchio, io ero ancora molto giovane quando siamo diventati campioni del mondo”, ha detto De Rossi scherzando. “Spesso parliamo nel gruppo dei campioni del mondo e anche dopo la mia decisione di venire qui ci ho parlato. Gigi è molto contento che io sia qui in Argentina”.