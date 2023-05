De Siervo: “Tre italiane in finale? Risultato della crescita. Vogliamo superare la Liga”

"È un risultato che arriva dopo qualche anno di crescita, un periodo che ci sta dando tante soddisfazioni frutto di un campionato vivace, combattuto in ogni fase, non c’è un verdetto definitivo a eccezione del Napoli che è andato fortissimo. Gli stadi sono pieni, gli ascolti in crescita sia in Italia sia all’estero", il commento di De Siervo.