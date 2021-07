De Zerbi: “Berardi può essere la soluzione per tanti top club ma…”

Parla l'ex mister del Sassuolo

Fresco di prima vittoria nella nuova avventura in Ucrania, l'ex allenatore del Sassuolo, ora allo Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi ha parlato a Sportitalia di diversi temi anche in chiave mercato. Particolare riferimento ad alcuni suoi ex calciatori come Domenica Berardi e Manuel Locatelli: "Allegri ha sempre basato tanto delle sue squadre sul centrocampo, quindi se vuole sia Pjanic che Locatelli è per farli giocare assieme e perché ha ritenuto necessario probabilmente andare ad intervenire in quel reparto. Dove giocheranno? I giocatori forti sanno giocare in tutte le posizioni, sanno giocare con giocatori altrettanto forti". E su Berardi: "Berardi può essere la soluzione ai problemi di tanti top club, ma trattare col Sassuolo non è mai semplice. Poi c'è da convincere il ragazzo che già in passato ha detto no ad alcune offerte. Lui comunque è maturato e resto convinto che farebbe bene".