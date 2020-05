De Zerbi fa scuola… al Barcellona

Roberto De Zerbi fa scuola. Lo stile di gioco, l’intraprendenza e l’abilità dell’attuale mister del Sassuolo è riconosciuta da tutti in Italia e non solo. Anche all’estero il mister neroverde fa parlare di sé tanto che dalla Spagna, ed in particolare da Barcellona, c’è chi ha voluto averlo come docente per una lezione.

Come riporta Barça Innovation Hub, De Zerbi è intervenuto nel corso di una conferenza online in cui ha tenuto una lezione per lo staff delle giovanili blaugrana. L’accademia catalanta, su invito di Isaac Guerrero dirigente del settore tecnico conosciuto in un corso a Coverciano, ha aperto le sue porte virtuali all’allenatore italiano che per idea di gioco si avvicina parecchio a quella della società di Messi. Anche sui social, l’intervento del mister è stato reso noto con anche alcune dichiarazioni: “Sono convinto che costruire dal basso crei più vantaggi che svantaggi per arrivare a finalizzare le azioni da gol. Sono fortunato ad avere giocatori molto validi nella mia squadra che credono profondamente in questa idea e condividono la mia visione”.