De Zerbi, futuro in Premier League? Il Brighton ci pensa ma attenzione alla Serie A…

Cosa accadrà nel futuro del mister italiano.

Redazione ITASportPress

Due piste per Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano potrebbe presto riprendere ad allenare. Sembra che il Brighton in Premier League stia sondando il terreno per capire come muoversi. In alternativa, attenzione a quella che potrebbe essere la soluzione Serie A con la panchina della Juventus una possibilità non così remota...

In terra inglese è l'emittente BBC a riprendere i rumors - riportati da altri media - sul futuro dell'ex mister di Sassuolo Shakhtar Donetsk. Da quanto si apprende, il tecnico continua infatti a trattare col club di Premier League per l'eventuale dopo-Potter in panchina, ma è anche nel mirino dei bianconeri in caso di clamoroso esonero di mister Allegri.

Da capire quanto di vero ci possa essere in queste indiscrezioni. Certo è che il profilo del manager italiano è assolutamente interessante. Staremo a vedere se De Zerbi proverà una nuova avventura in Premier League o preferirà aspettare una squadra in Italia.