De Zerbi, il gesto: incontra bambini ucraini al campo del Brighton

Un bel momento in casa Brighton tra il tecnico italiano e alcuni bambini ucraini.

Redazione ITASportPress

Dopo aver vissuto un'esperienza molto forte in Ucraina, quando era alla guida dello Shakhtar Donetsk, ed essere stato presente nelle ore che hanno preceduto l'inizio del conflitto con la Russia, Roberto De Zerbi ha ripreso la sua vita calcistica ma lo ha fatto in terra inglese, in Premier League.

Il mister italiano è diventato da poche settimane il tecnico del Brighton e in queste ore ha dimostrato di avere un particolare riguardo per la popolazione ucraina. Infatti, al campo di allenamento del club, ecco l'iniziativa che lo ha visto protagonista in prima persona di un incontro con un gruppo di 15 bambini figli di rifugiati che stanno vivendo nel Sussex.

Il tecnico, così come altri componenti della prima squadra, si sono fermati con questi ragazzi per passare un momento di solidarietà e di unione. Sui social sono presenti anche le immagini della giornata. "È stata una meravigliosa opportunità per incontrare questo gruppo di ragazzi. Sono molto contento che gli piaccia vivere in Inghilterra", le parole di De Zerbi.