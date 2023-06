De Zerbi: “In futuro vorrei tornare in Italia. Situazione Brescia? Arrabbiato”

Il tecnico del Brighton Roberto De Zerbi ha avuto modo di parlare di diversi temi legati ad aspetti personali ma anche di forte attualità per il calcio. Il mister, ex Sassuolo, lo ha fatto a margine del Premio Maestrelli in svolgimento a Montecatini Terme.

"Vorrei tornare in Italia in futuro. Non so quando, fra uno, due, cinque anni, non troppi perché fare questo lavoro ti brucia il cervello e ho già dieci anni di carriera. Vedremo, è un mio obiettivo ma non una necessità assoluta. Vorrei continuare a lavorare come ho fatto negli ultimi anni, divertendomi", ha detto De Zerbi.