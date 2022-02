De Zerbi, odissea per arrivare in Romania: “Quattro giorni senza dormire”

De Zerbi e la comitiva di italiani ha lasciato l'Ucraina in treno

Un viaggio terribile quello affrontato dal tecnico dello Shakhtar, Roberto De Zerbi e il suo staff per sfuggire alla guerra in atto in Ucraina. L'odissea di quattro giorni spiegata da Carlo Nicolini dirigente del club ucraino: "Quattro giorni senza dormire e ora un viaggio del genere. Un'odissea". Nicolini è partito insieme a De Zerbi, al suo vice Davide Possanzini, e i collaboratori Michele Cavalli e Giorgio Bianchi. Tutti sono al sicuro. Rimasti bloccati in un hotel di Kiev al momento dell'attacco della Russia, hanno lasciato la capitale domenica a mezzogiorno. Il viaggio che li riporterà in Italia "durerà 28-30 ore", ha racconta a LaPresse Nicolini, assistente del direttore sportivo Darijo Srna. "Da Kiev Lviv in treno, da Lviv a Uzgorod in minibus, da Uzgorod a Budapest in bus. Da qui, l'aereo per Milano". "Giorni segnati da emozioni incredibili ed estreme. Siamo stremati e sollevati", ha continuato il dirigente.