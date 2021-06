De Zerbi, primo “scippo” al Sassuolo: Marlon è dello Shakhtar Donetsk

La squadra ucraina ha acquistato il calciatore del Sassuolo. L'annuncio ufficiale dei neroverdi

La notizia era nell'aria da qualche settimana, ma adesso è arrivata anche l'ufficialità. Il Sassuolo saluta Marlon che ritrova Roberto De Zerbi allo Shakhtar Donetsk . Il club emiliano ha annunciato l'addio al calciatore classe 1995 che approda in Ucraina dall'ex mister.

Sui social, invece, il Sassuolo ha voluto dedicare un pensiero più dolce all'ormai ex calciatore: "Marlon ceduto a titolo definitivo allo Shakhtar Donetsk. 3 anni belli, crescendo insieme. In bocca al lupo per la tua nuova sfida". Queste le parole del club neroverde.