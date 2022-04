De Zerbi: “Shakhtar squadra sfasciata ma è giusto restare”

Il commento dell'allenatore

Ha dovuto lasciare l'Ucraina per via dello scoppio della guerra ma Roberto De Zerbi non ha alcuna intenzione di separarsi dal suo Shakhtar Donetsk nonostante la perdita di tantissimi calciatori che si sono potuti liberare gratuitamente per approdare in altre squadre.

Il mister italiano, intervenuto a DAZN nel format Supertele, ha commentato la situazione a livello personale e non solo: "E' triste. La cosa più difficile? Il campionato difficilmente ricomincerà. La cosa più difficile è che la squadra si è sfasciata, i brasiliani sono in altre squadre". Sulla squadra e i brasiliani che sono andati via: "E' arrivato solo Marlon, e poi Salomon, israeliano. Gli altri si sono trovati un'altra squadra, il resto cerco di portarlo in giro con orgoglio. Giochiamo a calcio per una giusta causa, anche se non è facile", ha detto De Zerbi.