Debutto Messi, ci siamo: fissata la data dell’esordio col Psg

L'argentino verso l'esordio con il club di Parigi

Come riferiscono rumors dalla Francia, riportati anche da L'Equipe, sembra proprio che Mauricio Pochettino abbia deciso il giorno del debutto del nuovo numero 30. Il quotidiano francese ha spiegato come la data prescelta per vedere Messiin campo, magari accanto a Mbappé e all'amico Neymar, sia quella del prossimo 29 agosto. In quel giorno, il Psg giocherà in trasferta, e non al Parco dei Principi, per il 4° turno della Ligue 1 contro il Reims.