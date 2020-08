Deco: “Messi via dal Barcellona? So cosa pensa. Vuole squadra competitiva altrimenti…”

In casa Barcellona è ancora il destino di Lionel Messi a tenere banco. La Pulce avrebbe informato il neo allenatore Koeman di sentirsi più fuori che dentro all’attuale progetto blaugrana facendo dunque intendere che i rumors di mercato che lo vogliono in un’altra squadra siano ben più che delle semplici voci. A parlare di questo tema scottante è stato l’ex calciatore anche dei catalani Deco. Ai microfoni del Mundo Deportivo, l’ex centrocampista ha chiarito il suo punto di vista sulla vicenda.

Deco: “Messi vuole vincere altrimenti…”

“Se Messi può andare via dal Barcellona? Non lo so, ma ha un contratto. È un giocatore che vuole continuare a vincere e dipenderà da quello che farà il Barça quando si tratterà di offrirgli una squadra competitiva”, ha spiegato Deco sul futuro del 10 argentino. “Non ho parlato con lui, ma sono sicuro che è quello che pensa. Credo che debba pensare al suo futuro a livello sportivo. È molto difficile prendere una decisione di questo tipo perché stiamo parlando del club della sua vita e non di un giocatore che è al Barça da tre o quattro anni. Stiamo parlando del miglior calciatore nella storia del club e la sua famiglia è legata alla città. Non è facile. Ma è anche chiaro che vuole continuare a vincere. Non possiamo immaginare un Barça senza Leo, ma può succedere“.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE