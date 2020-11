Deeney consiglia CR7: “Fossi in lui andrei al Wolverhampton”

Troy Deeney, attaccante del Watford, ogni volta che rilascia dichiarazioni non è mai banale. Il centravanti questa volta ha voluto dare un consiglio particolare a Cristiano Ronaldo: “Se proprio vuole tornare in Premier vada al Wolverhampton, sta creando qualcosa di importante”.

FUTURO WOLVES

“Fossi in Cristiano Ronaldo guarderei più un club come il Wolverhampton – dichiara Deeney – ,dove ci sono tanti portoghesi. Chiunque lo prenda si ritroverà un grande campione, un ottimo leader e ne beneficerà a livello di immagine. Non sarà più quello del Manchester United, ma quel paragone ci sarà sempre, così come per Gareth Bale che è tornato al Tottenham. Rimane un talento straordinario anche a 35 anni. Fisicamente è una bestia e la vendita di magliette andrebbe alle stelle”. Deeney ha poi elogiato il grande lavoro svolto dai Wolves negli ultimi tempi: “Sta creando qualcosa d’importante e lotteranno per i primi sei posti nei prossimi due anni. C’è un legame forte e positivo con il Portogallo e Ronaldo è il giocatore da prendere per fare il salto di qualità. Se fosse disponibile sarei sorpreso se una delle prime dieci squadre inglesi non provasse a prenderlo. Se andasse in America ai Los Angeles Galaxy, sarebbe un po’ strano”.