Del Bosque, che frecciata a Neymar: “Non è un esempio. Mbappé? Come Messi e Cristiano Ronaldo…”

Interessante intervista rilasciata dall’ex commissario tecnico della nazionale spagnola Vicente del Bosque ai microfoni del Larguero de la Cadena SER. L’ex ct delle Furie Rosse ha detto la sua su alcuni temi del calcio mondiale a partire dai premi del FIFA The Best fino all’attualità del calcio iberico e i problemi del Real Madrid, suo ex club.

IL MIGLIORE – “Per me il migliore in assoluto è Messi. Senza nulla togliere a Cristiano Ronaldo, io la penso così. Sono comunque due calciatori che non hanno limiti”. E dopo i due fenomeni, secondo del Bosque ci sarà presto un nuovo mostro sacro: “Neymar? No, il brasiliano fa molte cose che non andrebbero fatte, non è un esempio per nulla. Resta però un calciatore fantastico. Mbappè ha le qualità per diventare il successore di Messi e Cristiano Ronaldo, deve solo affinarsi in determinate giocate”.

REAL MADRID – E sul momento del Real Madrid, l’ex ct ha aggiunto: “Zidane ha sbagliato tornare al Real Madrid? No, non credo che abbia sbagliato a tornare a Madrid, è stata la migliore soluzione che avevano ed è tornato”, ha concluso del Bosque.