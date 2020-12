Del Bosque e il paragone: “Lukaku e Lautaro Martinez come Raul e Morientes”

C’è spazio anche per parlare dei due attaccanti titolari dell’Inter nel corso dell’intervista rilasciata dal Vicente Del Bosque ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L’ex ct della Spagna ha esaltato le qualità del duo d’attacco nerazzurro con tanto di importante paragone.

“Sono una coppia bene assortita. Lautaro si muove bene nello stretto, nel breve ed è un ottimo complemento. Come lo era Raul per Morientes, o per Ronaldo”, ha detto Del Bosque. “Lukaku e Lautaro Martinez formano una coppia che potremmo definire classica ed è sempre valida, perché la qualità è senza tempo”.

Poi su Lukaku nel dettaglio ha aggiunto: “La forza di Romelu è che non pensa agli altri. A me sembra che tutto gli rimbalzi addosso, dentro e fuori dal campo. Ho l’impressione che sia assolutamente indifferente alle circostanze, che lo marchino a uomo o a zona, che si difendano in 10 o lascino spazi. Lui vive di vita propria”.