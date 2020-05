Del Piero, 8 anni fa l’addio alla Juventus

13 maggio. Una data che nel cuore del popolo di fede Juventus non può essere dimenticata. Era un pomeriggio di otto anni fa, quando una leggenda del mondo bianconero annunciava l’addio alla Vecchia Signora. Alessandro Del Piero, storico capitano della società torinese, decise di salutare davanti al suo pubblico.

Il ricordo social di Del Piero

“La Juve è per me l’amore di una vita intera, motivo di gioia e orgoglio, ma anche di delusione e frustrazione, comunque emozioni forti, come può dare una vera e infinita storia d’amore”, queste le parole scelte dal Alessandro Del Piero per ricordare quel 13 maggio del 2002. Una citazione ben nota al pubblico di fede Juventus dato che a fare quella affermazione era stato l’avvocato Gianni Agnelli. Su Instagram, il suo post che ha raccolto tante reazioni ed emozioni.