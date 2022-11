Del Piero duro: “Juventus in Europa League per congiunzione astrale”

"Se ci sono rimpianti? Insomma. Questo terzo posto e l'accesso all'Europa League dà qualche cosa di positivo per il futuro piuttosto che rimpianti. Sono state poche le volte in cui la Juve ha fatto bene. Vero è che in Champions qualche gara la puoi perdere, ma la Juventus ha fatto bene col Maccabi in casa, abbastanza bene. Poi le altre...", ha detto Del Piero .

Poi, analizzando il percorso dei bianconeri: "Col Psg sia in Francia che in casa ha tirato fuori qualcosa in più ma ha comunque perso. Poi quelle che doveva vincere le ha perse. In casa col Maccabi e col Benfica le ha perse. Bisognava creare più occasioni da rete, perdere meno gare. Nel complesso la Juventus ha perso 5 volte su 6 e per qualche cosa astrale va in Europa League. Non si è mai visto forse che con tre punti si vada in Europa League. Allegri sa benissimo la situazione della sua squadra", ha concluso Pinturicchio.