Del Piero esalta Dybala: “Maturato. Alla Roma si sente voluto”

Alessandro Del Piero , nel corso del post partita di Roma-Salisburgo, ha parlato per Sky anche di Paulo Dybala dando un giudizio anche sorpreso delle grandi qualità e della crescita dell'argentino in giallorosso.

ELOGIO - "Sta maturando perché ci sono state tappe importanti alla Juventus, ci sono tanti infortuni, un Mondiale vissuto alla porta ma con un momento fondamentale come il calcio di rigore dove o ci sei o è dura uscirne successivamete", ha detto Del Piero . "Poi c'è stato il trasferimento, con cui è tornato protagonista. Voluto dall'allenatore, fortemente voluto. Sarebbe interessante capire come ha costruito questo Dybala romanista".

E ancora: "Con il Salisburgo sembrava non accusare fatica o fastidi al flessore. Una prestazione così la fai se hai confidenza in te stesso, se ti senti voluto bene. Paulo penso che abbia questa necessità di sentirsi voluto in tutto e per tutto, poi c’è la qualità del giocatore che non è mai mancata. Ovvio che se dai continuità fai la differenza, e quello si aspettano ora i tifosi di Dybala".