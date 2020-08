Del Piero fa il tifo per…l’Inter: “Spero che Lukaku porti i nerazzurri al trionfo”

L’Inter fa sognare i tifosi nerazzurri e non solo. La squadra di Conte sta per vivere la finalissima di Europa League in programma venerdì sera contro il Siviglia e tutti gli appassionati faranno il tifo per lei. Anche un grande ex Juventus ha ammesso di confidare nel successo della squadra italiana: Alessandro Del Piero.

Del Piero: “Spero Lukaku porti l’Inter alla vittoria”

Ospite di Sky, Alessandro Del Piero ha analizza il momento dell’Inter con tanto di auspicio riguardo alla finale di Europa League contro il Siviglia: “Mi auguro che Lukaku superi il fatto di non segnare mai contro le grandi e quindi che possa portare l’Inter a vincere al titolo perché a me lui come giocatore piace”, ha detto l’ex 10 della Juventus. “Questa finale, in caso di vittoria, potrebbe dare un senso ancora più importante al rapporto di Conte con l’Inter e al futuro dei nerazzurri”, ha concluso Pinturicchio.

