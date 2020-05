Del Piero in ospedale: le sue condizioni

Notte di paura per Alessandro Del Piero. L’ex capitano della Juventus ha vissuto ore di agitazione a causa di un piccolo problema fisico. Anzi, piccolissimo… L’ex numero 10 della Vecchia Signora, infatti, è stato ricoverato nelle socrse ore a Los Angeles, città nella quale ormai vive dal 2015 a causa di coliche renali.

Ad avvisare i suoi ammiratori è stato lo stesso Pinturicchio che su Instagram ha voluto anche scherzare sul suo problema: “Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male! #colicarenale” le sue parole sul noto social network. A quanto pare, quindi, Del Piero ora sta meglio e il merito è anche dei tanti messaggi di solidarietà arrivati nel giro di pochissimo tempo dai fan. Tra questi anche la sua ex squadra, la Juventus che ha scritto: “Auguri di pronta guarigione!”.