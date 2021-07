Del Piero: “Italia e Spagna in fiducia. Sorpreso da uscita Francia. Su Morata…”

L'ex campione italiano sulla sfida di Euro 2020

Redazione ITASportPress

Grande attesa per la semifinale di Euro 2020 Italia-Spagna di questa sera. Un pensiero illustre sul match lo ha dato Alessandro Del Piero, intervistato da AS a proposito della sfida e non solo.

ITALIA-SPAGNA - "La sfida che ho vissuto in prima persona nel 2008? Il tempo ha calmato quella sofferenza e amarezza. Abbiamo perso contro una squadra leggendaria", ha esordito Del Piero. Arrivano sulla sfida odierna: "Credo che sarà una sfida molto equilibrata. Nessuna delle due squadre era tra le vere favorite ma arrivano entrambe con grande fiducia".

SINGOLI - Dopo aver dato un parere sulle due formazioni, Pinturicchio ha analizzato anche i singoli calciatori: "Il gol di Insigne al Belgio lo ha consacrato? A livello di grandi partite penso di sì, ma in generale ha sempre dato il suo contributo. Bonucci e Chiellini? Hanno fatto una prova incredibile contro il Belgio non solo sul campo tecnicamente ma anche a livello mentale col gruppo". "Donnarumma e la scelta di andare via dal Milan? Non posso mettermi nei suoi panni perché io nella mia carriera ho preso decisioni diverse".

Passando alla Spagna: "Morata criticato? Penso sia capitato sia alla Spagna che all'Italia di non essere precisi davanti alla porta. Morata aveva già fatto due reti quando è stato criticato. Ma quello che è importante è l'idea del suo CT e Luis Enrique sa cosa può dargli in termini di gol ma soprattutto di spazi in campo".

EURO 2020 - Un pensiero in generale sul torneo: "Chi mi ha sorpreso? Devo dire che è stata una sorpresa non vedere nessuna squadra del girone della morta (Francia, Portogallo e Germania ndr) passare avanti nella competizione. La Francia non ha mai convinto realmente in questo torneo. In ogni caso penso che i galletti saranno di nuovo favoriti anche ai prossimi mondiali".