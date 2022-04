Del Piero: “Mio ritorno alla Juventus? Non commento ipotesi che ora non c’è”

Parla l'ex capitano

Qualcuno lo vorrebbe di ritorno in società. Lui, per ora, non si sbilancia e rimanda al mittente ogni rumors. Parliamo di Alessandro Del Piero che dopo il ritorno all'Allianz Stadium ha visto il suo nome essere accostato ai vertici societari della Juventus di cui ha scritto bellissime pagine di storia.

Intervenuto a Sky Sport, Pinturicchio ha voluto dire la sua sulle tante voci di queste ore sul suo futuro: "Sinceramente sono rimasto sorpreso dal tam tam di voci, nel mio ritorno allo Stadium non c’era nessun secondo fine. Arrivabene ha espresso quello che c’è stato. Ho incontrato Lapo una settimana fa in altra occasione, le voci mi hanno sorpreso", ha detto Del Piero. "Non c'è stato nessun incontro segreto o altro. Ho saluto Andrea e Pavel, gli ex compagni, molto felice di poterli salutare. Continua questo bel rapporto. Se arrivasse la chiamata? In questo momento fuori luogo commentare un’ipotesi che non c’è. Il rapporto tra me e quei colori rimane fantastico, indipendentemente da quello che accadrà".