Del Piero ricorda Boniperti: “Senza di lei non sarei nessuno”

L'ex 10 ricorda il compianto presidente rivolgendosi direttamente a lui con un messaggio social

IL MESSAGGIO - Con tanta emozione Del Piero ha scritto rivolgendosi direttamente al compianto Boniperti: "Caro Presidente, nessuno è stato la Juventus come lei, e nessuno lo sarà. Io le devo tutto o quasi, da calciatore, e molto anche da uomo. Perché senza la Juventus, senza la sua Juventus, io non sarei quello che sono. Le sarò grato per sempre e spero di essere riuscito a ricompensarla sul campo e fuori dal campo, come voleva lei. Grazie Presidente. Alessandro Del Piero".