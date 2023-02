Del Piero rivela: “Alex Ferguson mi voleva al Manchester United”

La curiosa rivelazione dell'ex capitano della Juventus.

Redazione ITASportPress

Simpatico siparietto con tanto di retroscena di calciomercato andato in scena negli studi di Sky. Protagonista Alessandro Del Piero. Durante il "Champions League Show", Pinturicchio ha raccontato di quando Sir Alex Ferguson spinse per portarlo al Manchester United. Un tentativo di acquisto avvenuto, come confermato da lui stesso, sia prima che dopo il 2000.

RETROSCENA - "Se Alex Ferguson voleva portarmi allo United? Sì si. Lo confermo", ha detto Del Piero negli studi di Sky. "Quando ci aveva provato? Prima del 2000, ma in realtà anche dopo (ride ndr). Ma non fatemi dire altro che poi se no...".

Tuttavia, come noto, l'ex attaccante ha sempre rifiutato le proposte del manager dei Red Devils preferendo restare a fare la storia con la maglia della Juventus. E chissà che prima o poi l'ex capitano bianconero non possa vedere riconosciuto questo amore verso la Vecchia Signora con un ritorno in società come dirigente. Il suo nome è sempre molto amato e apprezzato da tutto l'ambiente, specie dai tifosi.