Del Piero scommette sull’Atalanta: “Può sognare di vincere la Champions League”

L’Atalanta continua a sognare e far sognare. Tifosi nerazzurri pazzi della squadra allenata da Gasperini e splendidamente posizionata in campo. Anche nell’ultima giornata di Serie A è stato spettacolo con tutti i giocatori protagonisti. Una ripartenza sprint e un calcio spumeggiante che entusiasmano i tifosi bergamaschi e non solo. La Dea può contare su un fan d’eccezione: Alessandro Del Piero. Parlando a Sky Sport, l’ex numero 10 della Juventus punta forte su Papu Gomez e compagni, soprattutto in ottica Europa.

Del Piero: “L’Atalanta può sognare di vincere la Champions League”

“Se i nerazzurri possono avere speranze in Champions League? Sì, per quello che è il momento calcistico attuale, per come si sta giocando adesso a calcio, per il fatto che si torna dopo tre mesi di inattività, per il fatto che si gioca senza pubblico quindi con un condizionamento diverso da parte dell’esterno”. Così Del Piero senza dubbio alcuno. “L’Atalanta è una squadra che segna tantissimo. Se azzecca veramente tutto, può sognare di vincere la Champions“. Dopo essersi messa in evidenza eliminando nel doppio confronto il Valencia, la squadra nerazzurra sarà protagonista della Final Eight di Coppa tra il 12 e il 23 agosto e chissà che non possa dire la sua anche in ottica vittoria. “È chiaro che la Dea sia una squadra che manca di esperienza in certi momenti e in determinati palcoscenici, però oggi più che mai non si possono fare previsioni sicure. Ma questo per tutte le squadre, non ci sono certezze se non in base a quello che abbiamo visto nel pre-Covid. C’è un grosso punto di domanda su tutto quello che può accedere”. E quindi perché non pensare in grande? L’Atalanta può farlo e con lei anche i suoi tifosi, ma anche tutti gli appassionati di calcio…

