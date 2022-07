Del Piero sorpreso: “Strano Dybala non abbia ancora trovato squadra”

Passano i giorni e le settimane e, ad oggi, 5 luglio, Paulo Dybala , uno dei calciatori svincolati sul mercato e teoricamente tra i più appetibili, non ha ancora trovato sistemazione dopo l'addio alla Juventus maturato al termine della stagione 2021-22.

Un fatto molto strano, soprattutto perché il nome dell'argentino sembrava essere accostato a davvero tante squadre, Inter su tutte. A parlare di questa situazione è stato l'ex bianconero Alessandro Del Piero , suo grande ammiratore: "Io lo vedevo bene alla Juve, vederlo con un'altra maglia sarà molto strano - ha detto Pinturicchio a Sky Sport -. Ha qualità che si possono sposare con qualsiasi attaccante o centrocampista, è un giocatore che fa il collante tra i due reparti. Strano non abbia trovato una nuova casa".

Staremo a vedere dove andrà a giocare la Joya che, come detto, oltre ad essere stata accostata all'Inter, vanta interessi anche da parte di Milan, Roma e Napoli in Italia. Non si esclude, però, anche una pista estera.