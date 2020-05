Del Piero, sospiro di sollievo: “Sono a casa e sto bene”

Torna il sereno in casa Del Piero. L’ex attaccante della Juventus era stato colto da coliche renali la scorsa notte e aveva comunicato le sue condizioni con un messaggio social su Instagram direttamente dall’ospedale.

A distanza di alcune ore, però, ecco il sospiro di sollievo. Pinturicchio sta bene ed è stato già dimesso dall’ospedale di Los Angels. Attraverso un messaggio sul noto social, lo stesso Del Piero ha voluto comunicare le sue condizioni di salute e ringraziare per i tanti messaggi ricevuti: “Ciao a tutti, vi lascio questo piccolo video-messaggio perché volevo ringraziarvi per la vostra preoccupazione nei miei confronti. Davvero grazie mille per il vostro sostegno: sto bene, sono già a casa e mi faceva molto piacere farvelo sapere. Vi mando un abbraccio, alla prossima”.