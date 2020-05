Del Piero stuzzica Vieri: “Volevo fare la diretta il 5 maggio ma…”

Simpatica conversazione su Instagram tra Alessandro Del Piero e Christian Vieri. I due ex attaccanti di Juventus e Inter hanno dato vita ad una curiosa diretta in cui, tra passato, presente e futuro hanno avuto modo anche di… stuzziccarsi sui tempi che furono.

FRECCIATA E NON SOLO – Con simpatia, è stato Pinturicchio a pungere Bobo a proposito del famoso 5 maggio 2002: “Ti ricordi quando ti ho detto di fare la chiamata su Instagram il 5 maggio?”, ha detto Del Piero. Pronta la risposta di Vieri: “No, quella cosa non la dovevi dire, mi hai distrutto con il 5 maggio. Non vuoi farmi dormire. Lasciami stare”. E ancora sul pallone: “Il calcio non mi manca un po’, mi manca tanto”, ha detto l’ex capitano della Juventus. “In Australia mi sono divertito. È stato un salto nel vuoto, cambia completamente tutto. La mentalità è diversa, ad esempio loro in settimana avevano un giorno libero. Mi ero impuntato per aumentare le sedute, ma poi ho capito che le abitudini erano quelle e mi sono adeguato”. E ancora: “L’arrivo di Ronaldo all’Inter? Il suo arrivo in Italia mi motivò tanto, cercavo di andare anche io più veloce anche se lui andava a duemila”.