Del Piero torna in campo: ospite d’onore per la Noche Amarilla

Alessandro Del Piero torna in campo, almeno per una notte. No, l’ex 10 della Juventus non ci ha ripensato a distanza di anni dal ritiro, ma prenderà parte ad una serata speciale.

Una notte unica in cui l’ex capitano bianconero sarà ospite d’onore. Si tratta di una partita organizzata in Ecuador dal Barcellona BSC che lo ha invitato alla Noche Amarilla, evento organizzato ogni anno per presentare la squadra. Prima di Del Piero, negli anni passati, tanti grandi giocatori o ex calciatori avevano preso parte all’appuntamento: Ronaldinho, Kakà e anche Andrea Pirlo. Questa volta, invece, toccherà a Pinturicchio che ha accettato con molto piacere e lo ha annunciato su Twitter mostrando anche la maglia che indosserà: la numero 95.