Del Piero: “Vlahovic mi ha impressionato e Di Maria…”

GIOCATORI - "Chi mi assomiglia? Quando guardo i giocatori non penso a chi potrebbe assomigliarmi, ma chi ora ti attrae e fa qualcosa di diverso", ha detto Pinturicchio. "Parlando di Juve ci sono dei ragazzi che hanno qualità straordinarie e che ho potuto conoscere. Hanno tutti questo atteggiamento giusto per fare bene e sanno cosa voglia dire indossare questa maglia. Mi viene in mente Chiesa, che ha fatto una stagione straordinaria fino all’infortunio e ora gli auguriamo un pronto rientro. Vlahovic mi ha impressionato in maniera positiva, poi Cuadrado, Bonucci. Non è facile stare sempre lì ogni giorno, ma i ragazzi hanno qualità e voglia di poterlo fare". Menzione speciale merita Angel Di Maria: "È un fantastico acquisto per la Juve. È efficace, non è fine a se stesso. Ha personalità, un passato glorioso come esperienza e trofei vinti. Sotto ogni profilo è top quindi non può esserci di meglio per la Juve come acquisto. Ieri l’ho conosciuto, mi ha dato conferma di quello che pensavo", ha concluso Del Piero.