Dele Alli, la madre smentisce tutto: “Mai abbandonato, tante bugie”

La donna ha smentito di aver mandato il figlio in Africa per punizione e di averlo abbandonato. Voleva solo il meglio per il suo futuro

Redazione ITASportPress

Non si è fatta attendere la replica della madre di Dele Alli. Il giocatore ha rilasciato delle dichiarazioni alquanto choc riguardo la sua infanzia difficile, affermando di esser stato molestato all'età di sei anni e di aver spacciato droga a otto. Ma tutto ciò, secondo Denise Alli, è solo frutto di un lavaggio di cervello che è stato fatto a suo figlio. La madre ha smentito tutto, partendo dalla questione abbandono: "Non lo abbiamo mai abbandonato, abbiamo solamente voluto il meglio per lui. A 13 anni ha iniziato a giocare a calcio ed è entrato nel MK Dons, dove si allenava per cinque giorni a settimana e da lì in poi ha iniziato a vivere nella "casa di un amico". Queste le dichiarazioni della donna ai microfoni di OJBSPORT.

"Era meglio per lui, per i suoi allenamenti, ma tornava comunque a casa ogni fine settimana". Dichiarazioni pesanti, che mostrano come il rapporto tra madre e figlio sia ormai andato a sgretolarsi. Denise Alli, comunque, continua a tenere le foto del piccolo Dele: "Abbiamo le foto di quando era piccolo, con lui c'era anche suo padre".