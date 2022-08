Delio Rossi: “Ci sono allenatori maestri, gestori e intermedi. Vi dico chi sono”

Intervista a Il Secolo XIX per il mister Delio Rossi che ha avuto modo di parlare di diversi argomenti tra cui quelle che lui definisce tre categorie di allenatori: maestri, intermedi e gestori. "Alla prima categoria appartengono Zeman, Sarri, Gasperini, Giampaolo e anche io. Sono gli allenatori che vogliono che la squadra si muova in una certa maniera in fase di possesso e di non possesso. Sono tecnici caratterizzati".