Delio Rossi: “Icardi? Nato quando la mia Samp vinse allo Stadium, ma non può cambiare squadra ogni anno…”

Mauro Icardi, attaccante in prestito al Paris Saint-Germain ma di proprietà dell’Inter, è uno dei centravanti più corteggiati in vista della prossima sessione di calciomercato. Di lui, ai microfoni di Juventusnews24.com, ha parlato Delio Rossi, suo allenatore ai tempi della Sampdoria.

ESPLOSIONE – “Mauro ha esordito con me ed è nato quando la mia Sampdoria, in dieci contro undici, vinse allo Stadium contro la Juventus con una sua doppietta. Adesso sta facendo una carriera importante, un eventuale passaggio alla Juve potrebbe essere un’altra tappa fondamentale. Quello che mi lascia perplesso, però, è che ogni anno abbia bisogno di cambiare squadra: alla terza volta non può essere sempre colpa degli altri… In ogni caso è giovane, deve ancora dare il meglio”.

